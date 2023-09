Rivais criticam Trump, o grande ausente do segundo debate republicano

A ausência de Trump no debate levou o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, o principal antagonista do ex-presidente entre os pré-candidatos republicanos, a acusá-lo de se esconder "atrás dos muros de seus clubes de golfe".

"Você está evitando essas coisas. E deixe-me dizer o que vai acontecer: se continuar fazendo isso, ninguém aqui vai te chamar de Donald Trump, nunca mais. Nós te chamaremos de 'Pato Donald'", disse, o que rendeu vaias ao comentário.

Christie participou no debate ao lado do principal rival de Trump nas primárias, o governador da Flórida, Ron DeSantis, além do novato em política Vivek Ramaswamy, da ex-embaixadora na ONU Nikki Haley e do vice-presidente de Trump, Mike Pence.

O senador Tim Scott, da Carolina do Sul, e o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, completaram a lista de participantes do debate, organizado pelas redes Fox Business e Univisión.

A discussão começou com uma pergunta sobre a gestão da greve dos trabalhadores do setor automotivo. Ramaswamy expressou simpatia pelos operários, mas Scott deixou claro que sua prioridade é a imigração, não o trabalho.

"Joe Biden não deveria estar no piquete. Deveria estar na fronteira sul, trabalhando para fechar nossa fronteira sul, porque é insegura, aberta e insegura", disse Scott.