Senado contraria STF e aprova marco temporal para demarcar terras indígenas

O Senado tentou recentemente reagir a outras discussões no STF, como a descriminalização do aborto, um julgamento que começou a ser votado na sexta-feira passada. Em outro conflito com o Judiciário, um grupo de senadores propôs esta semana que os brasileiros decidam sobre a legalidade do aborto em um plebiscito.

O marco temporal também poderá abrir caminho para reverter parte das mais de 700 demarcações de terras já existentes.

As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que muitos povos originários foram expulsos de seus territórios ancestrais, especialmente durante a ditadura militar (1964-1985).

De acordo com dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), as terras indígenas (TI), consideradas importantes barreiras contra o avanço do desmatamento, ocupam 13,75% do território brasileiro.

Segundo o último censo, vivem no Brasil cerca de 1,7 milhão de indígenas dentro e fora das terras indígenas, em uma população total de 203 milhões de habitantes.