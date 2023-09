Sérvia presta homenagem a 'mártires' mortos no Kosovo no domingo

"São as novas vítimas nesta linha de heróis e mártires (...) pela liberdade do povo sérvio no Kosovo", declarou.

Os quatro homens, três dos quais foram identificados até agora, morreram em uma operação das forças especiais da polícia do Kosovo após a morte de um policial albano-kosovar em uma emboscada no norte do Kosovo.

Após a morte do policial, a poucos quilômetros da fronteira sérvia, dezenas de homens fortemente armados entrincheiraram-se em um monastério.

Quando a polícia kosovar tomou o local, já não estavam mais ali.

Segundo Pristina, pelo menos seis deles, feridos, haviam cruzado a fronteira com a Sérvia para receber tratamento em um hospital de Novi Pazar (sul). Apenas três foram presos e mantidos em prisão preventiva em Pristina por "crimes contra a ordem constitucional e segurança da República do Kosovo".

O Kosovo acusou imediatamente Belgrado de estar por trás desse ataque "criminoso e terrorista".