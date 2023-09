Violência e corrupção se agravaram 'ainda mais' no Haiti, alerta ONU

Há um ano, a violência das gangues, que reforçaram seu controle na capital e em outras regiões, "tonou-se ainda mais intensa e mais brutal", descreveu Guterres, ao mencionar os estupros utilizados como arma de terror, os franco-atiradores nos terraços e pessoas queimadas vivas, mas também o aparecimento recente de um movimento de autodefesa.

Entre outubro de 2022 e junho de 2023, foram registrados quase 2.800 assassinatos, incluindo quase 80 contra menores, segundo o relatório.

O número de sequestros para pedir resgate, provavelmente subestimado, também aumentou com quase 1.500 casos este ano.

Essa violência "é alimentada pelo tráfico de armas e munições", principalmente dos Estados Unidos, e "por fluxos financeiros ilícitos", denunciou o secretário-geral.

Como resultado, "os membros das gangues armadas são mais numerosos e estão melhor armados" que os aproximadamente 14.000 policiais contabilizados no final de junho de 2023. E "utilizam armas de maior calibre e equipamentos mais sofisticados".

Diante dessa situação, mais de 5% do efetivo abandonou a polícia no primeiro semestre do ano.