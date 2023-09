A difícil situação de aposentados do setor petrolífero na Venezuela

"Eles nos dizem que não há dinheiro e de onde (Tareck) El Aissami roubou tanto dinheiro? É difícil para eles dizerem que não há dinheiro quando (...) há pessoas na prisão porque o dinheiro foi roubado", diz ele, fazendo referência a um escândalo que culminou com a demissão, em março, do então ministro do Petróleo, cujo paradeiro é desconhecido desde o ocorrido.

Funcionários de alto escalão, incluindo um deputado, foram detidos em uma "cruzada" contra a corrupção que terminou com mais de 50 prisões.

Desde 2017, a Justiça venezuelana iniciou investigações no setor com mais de 200 detidos, incluindo os antigos ministros do Petróleo, Eulogio del Pino e Nelson Martínez, este último morrendo sob custódia.

O fundo previdenciário destes aposentados tampouco escapou da corrupção.

"Foi saqueado, foi roubado em 2014", disse à AFP Iván Freites, um sindicalista petrolífero no exílio.

Wilfredo Molina, de 65 anos, aposentado em 2018 após 28 anos no setor, viajou mais de 600 quilômetros de Lagunillas, estado de Zulia (oeste), para aderir à greve de fome pela segunda vez neste mês.