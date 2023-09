Aranha-armadeira, uma aliada do homem contra a impotência

A aranha-armadeira (Phoneutria nigriventer), uma das espécies mais venenosas do mundo, vive na América do Sul e é assim chamada por causa de sua posição de ataque, com as patas dianteiras levantadas. Mas, em Minas Gerais, ela é encontrada tanto em áreas rurais quanto urbanas.

No laboratório da Funed, uma bióloga usa pinças para manipular uma dessas aranhas, com cuidado, e extrai algumas gotas de veneno, estimulando suas quelíceras - os ferrões com os quais ela pica suas vítimas.

"O veneno só foi usado para conhecer as propriedades da molécula [que causa o priapismo]. No laboratório, criamos uma molécula mais simples e bem menos tóxica", detalha a pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Maria Elena de Lima, que estudou o veneno a partir de amostras fornecidas pela Funed.

A patente dessa nova molécula foi adquirida pela empresa farmacêutica Biozeus, que pretende comercializar um gel para corrigir problemas de ereção.

- Combate ao câncer -

Espécie de pomada que deve ser aplicada no pênis quando se deseja uma ereção, os efeitos são sentidos em questão de minutos, garante a pesquisadora.