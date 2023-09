'Árduo e mal pago': três pontos sobre a migração venezuelana em Trinidad e Tobago

Cerca de 7 milhões dos 30 milhões de venezuelanos saíram de seu país em consequência de uma crise que provocou uma redução de 80% do PIB em dez anos.

A migração para Trinidad se origina, sobretudo, de três estados do leste da Venezuela: Sucre, Monagas e Delta Amacuro, este último um dos mais pobres do país e a apenas 10 km do extremo sudoeste da ilha.

A península de Paria, em Sucre, fica a cerca de 30 km.

As viagens costumam custar cerca de 200 dólares (R$ 1.000) por pessoa, embora possam variar entre US$ 100 (R$ 500) e US$ 500 (R$ 2,5 mil).

"Nós os buscamos na costa venezuelana", conta à AFP, sob a condição do anonimato, um barqueiro que trabalha com o transporte de migrantes. "Costuma haver várias outras embarcações. Pagamos à Guarda Costeira trinitária 1.500 dólares [R$ 7,5 mil]. Desligam o radar, nos chamam e atravessamos", relata.

As embarcações costumam chegar a Icacos ou Cedros.