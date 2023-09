Armênia e Azerbaijão, um ódio persistente

Como seu pai, Ilham Aliyev não permite o surgimento de nenhuma oposição, mas a vitória do Azerbaijão sobre a Armênia na guerra de Nagorno-Karabakh de 2020 impulsionou sua popularidade.

- Rússia e Turquia -

A Turquia, que possui ambições geopolíticas no Cáucaso e na região da Ásia central pós-soviética, fez do Azerbaijão, um país de fala turca rico em hidrocarbonetos, seu principal aliado na região, uma amizade encorajada por sua aversão à Armênia. Ancara apoia Baku em sua ambição de recuperar Nagorno-Karabakh.

Os armênios são hostis à Turquia por causa do genocídio de cerca de 1,5 milhão de compatriotas protagonizado pelo Império Turco-Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. A Turquia rejeita esse termo e qualifica o ocorrido como massacres realizados pelas duas partes.

Contudo, a grande potência regional continua sendo a Rússia, que tem relações mais estreitas com a Armênia do que com o Azerbaijão, ainda que venda armas para os dois países.