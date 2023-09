Biden alerta para risco do 'extremista' Trump para a democracia

Mas não se conteve ao mencionar o perigo que, segundo ele, o país correria com um segundo mandato de Trump.

"As democracias não morrem só à ponta de fuzil", disse. "Podem morrer quando as pessoas ficam em silêncio, quando não se levanta ou não se condena as ameaças à própria democracia".

"Algo perigoso está acontecendo nos Estados Unidos", acrescentou, afirmando que o Partido Republicano está sendo "impulsionado e intimidado" pelo setor mais alinhado a Trump.

"Não escondem seus ataques, os promovem abertamente. Atacam a imprensa livre como inimiga do povo, atacam o Estado de Direito e promovem a supressão de eleitores", apontou.

Biden criticou, ainda, os republicanos por não reagirem depois que Trump acusou o chefe do Estado-maior Conjunto de traição, e atacou os apoiadores do ex-presidente por buscarem a paralisação do governo federal esta semana.