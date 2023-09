Blinken diz que China pretende ser 'potência dominante' no mundo

O secretário de Estado declarou que "não é uma surpresa" que Pequim busque este status, considerando a "história extraordinária" deste país, disse ele no evento organizado pela revista The Atlantic.

"Penso que se olharmos e ouvirmos os líderes chineses, veremos que eles estão tentando recuperar o que acreditam ser o seu lugar de direito no mundo", completou.

Sucessivos presidentes dos Estados Unidos classificaram este gigante asiático como o principal desafio a longo prazo para os EUA, no entanto, alguns analistas americanos observaram que as ambições de Pequim estão mais centradas em reduzir a influência de Washington na Ásia do que em seu papel global.

As disputas comerciais, a questão de Taiwan e a presença chinesa no mar da China Meridional, o que os EUA classificam como uma política expansionista, são alguns dos temas que acirram estes dois países, que renovaram seu diálogo nos últimos meses, após a visita de funcionários de alto escalão americanos, incluindo Blinken, à maior potência do continente asiático.

O chefe da diplomacia americana afirmou que há muito em jogo em Taiwan devido ao seu papel para a economia mundial.

"Se houver uma crise em Taiwan precipitada pelas ações chinesas, teríamos uma crise econômica global", disse ele.