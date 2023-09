Cerco judicial aperta para o Barça em caso de escândalo de arbitragem

A investigação do escândalo de arbitragem que envolve o Barcelona avançou nesta nesta quinta-feira (28), com uma operação de busca nos escritórios do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), situado na sede da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já fragilizada pelo caso Rubiales.

A Guarda Civil realizou buscas nos escritórios do CTA, nos arredores de Madri, durante a manhã, mas não estavam previstas detenções, segundo fontes da instituição.

Os agentes seguiram ordens do tribunal de instrução 1 de Barcelona, responsável pela investigação do 'caso Negreira', que envolve supostos pagamentos do 'Barça' a empresas de propriedade de José María Enríquez Negreira, que foi o número dois da arbitragem espanhola por 25 anos.