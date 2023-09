Cinco pontos sobre os Prêmios Nobel

As mulheres são apenas 6% do total de premiados, com 60 contempladas desde 1901.

O Nobel de Economia é o lanterna entre as mulheres, com apenas 2,2%. Em seu conjunto, os prêmios concedidos às ciências foram concedidos às mulheres em 3,7% dos casos. O de Literatura também é coisa de homens (14,2% foram para mulheres). Quanto ao Nobel da Paz, apenas 16% dos premiados são mulheres.

Desde o início do século XXI, 31 mulheres foram recompensadas, três vezes mais do que nas duas décadas anteriores. O ano de 2009 marcou um recorde para as mulheres, com cinco prêmios, inclusive o de Economia, concedido à americana Elinor Ostrom.

Mas, a primeira pessoa a ganhar duas vezes um Nobel foi uma mulher: a francesa de origem polonesa Marie Curie (Física em 1903 e Química em 1911).

- Matemática -