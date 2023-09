Conselho de Segurança cauteloso com pedido de saída rápida de missão de paz do Congo

Os capacetes azuis estão presentes na República Democrática do Congo há quase 25 anos.

O Conselho deveria renovar em dezembro o mandato da Monusco, cuja eficácia em proteger os civis tem sido questionada por Kinshasa e parte da população.

Com a situação de segurança ainda muito perigosa na porção leste do país, alguns membros do Conselho de Segurança expressaram dúvidas sobre a conveniência de acelerar a transferência das atribuições da Monusco para as forças congolesas.

"Os Estados Unidos estão francamente preocupados porque as forças da República Democrática do Congo e da região não estão preparadas para cumprir as condições necessárias para garantir a segurança da população congolesa", disse a embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield.

O Reino Unido, por sua vez, está disposto a considerar "uma redução" do número de capacetes azuis, "em conformidade com o pedido do governo", assinalou o embaixador adjunto James Kariuki. Mas "as consequências de uma saída apressada seriam graves", advertiu.

O ministro das Relações Exteriores do país africano, Christophe Lutundula, criticou as posições "fixas" desses países e advertiu contra qualquer tentativa de reconfigurar a Monusco. "Uma segunda Monusco [...] seria um erro", insistiu, reivindicando um "cronograma" para o plano de retirada.