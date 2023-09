Cuba prevê nova crise de combustível na primeira metade de outubro

Autoridades cubanas informaram que a ilha deverá enfrentar uma escassez energética no início de outubro, mas o presidente Miguel Díaz-Canel esclareceu nesta quinta-feira (28) que o país não chegará a uma situação de "combustível zero".

"Não chegamos nem chegaremos a zero combustível. Não chegamos nem chegaremos a zero recursos no país", escreveu Díaz-Canel na rede social X, o antigo Twitter.

Depois de um verão de altas temperaturas praticamente sem apagões e com disponibilidade de combustível nos postos de gasolina, as autoridades ofereceram na quarta-feira um panorama pouco alentador para o início de outubro.