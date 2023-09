Especialistas da ONU denunciam 'racismo sistêmico' na polícia e Justiça dos EUA

O relatório, enviado à imprensa nesta quinta-feira, destaca o "racismo sistêmico e profundamente enraizado" com a comunidade negra nos Estados Unidos e afirma que esta "herança da escravidão (...) se expande no conjunto das forças de ordem e do sistema judicial" americanos.

"Ouvimos dezenas de depoimentos chocantes sobre como as vítimas não estão recebendo justiça ou indenização", indicou uma das especialistas, Tracie Keesee, em um comunicado.

"Este é um problema sistêmico que requer uma resposta sistêmica. Todos os atores envolvidos, incluindo os serviços e os sindicatos policiais, devem unir forças para lutar contra a impunidade que prevalece", exigiu.

O grupo de especialistas foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em julho de 2021, cerca de um ano após a morte de George Floyd, para investigar acusações de violência policial motivada pelo racismo em todo o mundo.

O relatório também indicou vários estudos que mostram que a probabilidade de uma pessoa negra ser morta por um agente da polícia é três vezes maior que a de uma branca e a chance de ser presa é 4,5 vezes maior.

"Existem evidências sólidas que sugerem que o comportamento abusivo de alguns policiais faz parte de um esquema mais amplo", observou o pesquisador Juan Méndez.