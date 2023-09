EUA acusa China de 'manipulação da informação' em escala global

"Quando você junta as peças do quebra-cabeça, você vê uma ambição impressionante da China de buscar o domínio da informação em regiões-chave do mundo", disse James Rubin, enviado especial e coordenador do GEC.

O relatório destacou que a abordagem chinesa para manipular informações inclui a promoção do "autoritarismo digital", a exploração de organizações internacionais e o exercício do controle da mídia em língua chinesa, esforços que poderiam permitir a Pequim "reconfigurar o ambiente de informação global".

O documento foi divulgado depois que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que a China busca ultrapassar os Estados Unidos como "potência mundial dominante nas esferas militar, econômica e diplomática".

bur-ac/bfm/ag/lb/mvv