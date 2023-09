EUA sanciona ex-ministro das Relações Exteriores do Sudão

Depois da queda de Bashir, disse Blinken, Ali Karti havia tentado "minar" a transição para um governo civil.

Mais recentemente, segundo os Estados Unidos, ele pretendeu impedir a conclusão de um cessar-fogo entre os dois grupos que lutam há mais de cinco meses pelo controle do país, o Exército do general Abdel Fatah al-Burhan e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) do general Mohamed Hamdan Daglo.

Desde o início do conflito, em 15 de abril, pelo menos 7.500 pessoas morreram, segundo a ONG Acled, e a ONU contabilizou mais de cinco milhões de deslocados e refugiados.

As sanções americanas têm como objetivo "responsabilizar quem tem minado as tentativas de encontrar uma solução democrática no Sudão", disse Brian Nelson, funcionário do Tesouro americano, que determinou as punições econômicas.

"Seguiremos atacando quem busca perpetuar esse conflito em busca de lucro", acrescentou.

O Tesouro dos Estados Unidos também sancionou uma empresa sudanesa suspeita de fornecer equipamentos às FAR, incluindo drones de fabricação russa.