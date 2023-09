FMI adverte que medidas econômicas de Massa 'somam desafios' à Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu, nesta quinta-feira (28), que as novas medidas do ministro da Economia e candidato presidencial do peronismo, Sergio Massa, para fortalecer o poder aquisitivo "somam desafios" a uma Argentina com inflação "muito alta" e "em aumento".

A menos de um mês das eleições presidenciais de 22 de outubro, o FMI está preocupado, porque "a situação segue sendo muito difícil e complexa" no país, afirmou Julie Kozack, diretora de comunicação da organização, em entrevista coletiva em Washington.

Em um país com uma inflação que superou os 120% em 12 meses em agosto, 40,1% dos argentinos estavam na linha da pobreza no fechamento do primeiro semestre de 2023, de acordo com os números oficiais.