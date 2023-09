França propõe 'autonomia' e reconhecer Córsega na Constituição

Após 18 meses de diálogo, o presidente defendeu que a língua local tenha "mais espaço" na "educação e na esfera pública" e abriu a porta para que o Parlamento regional tenha uma "capacidade normativa" sobre as competências que administra, "sob o controle do Conselho de Estado e do Conselho Constitucional".

A chave para esta mudança institucional passaria pelo reconhecimento, na Constituição francesa, "das características específicas" da Córsega "em um artigo separado", como uma "comunidade insular histórica, linguística e cultural".

Esta é "uma questão eminentemente política que requer uma solução política", frisou Macron, que deu "seis meses" às autoridades da Córsega e ao seu governo para que cheguem a um "acordo" sobre os termos de uma lei para alterar o estatuto regional.

