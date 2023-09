Geleiras suíças derreteram nos últimos dois anos o mesmo que entre 1960 e 1990

As geleiras suíças perderam cerca de 10% do seu volume nos últimos dois anos, o mesmo que no período 1960-1990, devido à mudança climática, indica um estudo publicado nesta quinta-feira (28).

A falta de neve no inverno e as temperaturas extremas registradas no verão foram um duro golpe para estas importantes massas de gelo, alertou o grupo de especialistas que estuda a criosfera (áreas congeladas do planeta) da Academia Suíça de Ciências Naturais.

As conclusões não deixam margem para dúvidas: "As geleiras suíças estão derretendo cada vez mais rápido".