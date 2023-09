Givenchy volta às origens, Gauchère questiona o frenesi da mulher moderna

Entre ternos sob medida com ombreiras largas e vestidos de gala refinados, a Givenchy voltou, nesta quinta-feira (28), durante a Semana de Moda de Paris, às origens da marca que vestiu a atriz Audrey Hepburn.

Desde a chegada de Matthew Williams em 2020, a Givenchy abandonou a linha da alta costura e apostou no "prêt-à-porter", com um 'street style' que é a especialidade do estilista americano.

Mas para este desfile, realizado na Escola Militar de Paris, Williams retomou a tradição do artesanato, do bordado, do chiffon e do tule.