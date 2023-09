Mais de 2.500 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo em 2023 (ONU)

Mais de 2.500 migrantes morreram ou desapareceram ao tentar cruzar o Mediterrâneo em direção à Europa desde o início do ano, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) nesta quinta-feira (28).

"Até 24 de setembro, mais de 2.500 pessoas foram registradas como mortas ou desaparecidas em 2023", um aumento considerável "em comparação com as 1.680 pessoas [mortas ou desaparecidas] no mesmo período em 2022", disse Ruven Menikdiwela, diretora do escritório do Acnur em Nova York, durante uma reunião do Conselho de Segurança dedicada à crise migratória no Mediterrâneo.

"Vidas também foram perdidas em terra, longe dos olhos do público", insistiu.