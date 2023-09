Ministros da UE buscam acordo sobre reforma migratória

Ele mencionou que "muito da droga que chega [à Europa] parte da América. Se tudo for trabalhado com outros países, e com políticas contundentes, haverá respostas melhores do que imaginamos".

Da reunião de ministros da UE e da Clasi deve resultar, segundo Fernández, uma declaração conjunta que expresse que "estamos dispostos a nos comprometer mais e a criar um trabalho permanente".

Para Eduardo del Castillo, ministro de Governo da Bolívia, "a única forma de obter melhores resultados em matéria de [combate ao] crime organizado é trabalhar de maneira conjunta".

Jonathan Riggs Tapia, vice-ministro de Segurança do Panamá, indicou que a reunião serviria para "unificar critérios na luta contra o crime organizado" e melhorar a cooperação de instituições policiais.

alm-ahg/zm/jc/aa

© Agence France-Presse