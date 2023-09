Multidão ataca casa de ministro principal do estado indiano de Manipur

Milhares de manifestantes tentaram invadir, nesta quinta-feira (28), a casa do ministro principal do estado de Manipur, no nordeste da Índia, palco de um violento conflito étnico que já deixou mais de 150 mortos, segundo as autoridades.

O estado tem sido sacudido pela rivalidade entre os meitei, uma comunidade majoritariamente hindu, e a minoria cristã dos kuki.

A rivalidade se acentuou em maio, quando houve um debate sobre o possível reconhecimento dos meitei como "tribo catalogada", um status do qual já dispõem os kuki e que os beneficia com uma discriminação positiva.