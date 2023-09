Paraguai lamenta 'falta de consenso' para resolver disputa com Argentina

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, lamentou, nesta quinta-feira (28), a falta de consenso com a Argentina pelo uso da hidrovia Paraguai-Paraná e pediu que se busque mecanismos "legais e civilizados" para resolver as diferenças.

"O conflito não é entre Paraguai e Argentina, o conflito é entre a Argentina e o tratado, porque a Argentina apresenta agora algo diferente do que estabelece o tratado em que Paraguai, Brasil, Uruguai e Bolívia entendemos que o tratado diz que qualquer tipo de cobrança tem que ser feita em consenso entre os cinco países, e não de maneira unilateral", declarou o chefe de Estado paraguaio em entrevista coletiva.

Peña foi questionado sobre as declarações do chanceler argentino, Santiago Cafiero, que negou que seu país esteja descumprindo tratados internacionais ao cobrar pedágio em um trecho argentino da hidrovia.