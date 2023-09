Presidente do império do luxo francês LVMH é investigado por lavagem de dinheiro

O bilionário francês Bernard Arnault, presidente e CEO do império do luxo LVMH, e o oligarca russo Nikolai Sarkisov estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro em uma cidade turística nos Alpes, anunciou a procuradoria de Paris nesta quinta-feira (28).

De acordo com esta fonte, que confirmou uma informação do jornal Le Monde, o procedimento incorporou um relatório da unidade de inteligência financeira do Ministério da Economia francês sobre as operações dos dois magnatas na seleta vila de esqui de Courchevel, conhecida como um playground de oligarcas.

Com base neste relatório, o jornal francês afirma que Sarkisov, de 55 anos, comprou em 2018 em Courchevel 14 propriedades imobiliárias por 16 milhões de euros (R$ 85 milhões) através de uma rede complexa de empresas na França, Luxemburgo e Chipre.