Primeira cúpula internacional sobre metais críticos para a transição energética

Na declaração de intenções assinada após a reunião, os países participantes manifestaram o desejo de "garantir uma transição energética rápida e segura", mediante seis eixos.

Entre os objetivos mencionados, estão a "aceleração" da diversificação das fontes de abastecimento, "libertar" a reciclagem e as tecnologias que permitem aliviar as tensões entre a oferta e a demanda, promover a transparência, criar "incitações" para uma produção "sustentável e responsável" e reforçar a colaboração internacional.

O diretor-geral da AIE, Fatih Birol, advertiu contra os "riscos" da concentração excessiva desses metais. Em entrevista recente à AFP, ele lembrou que "o refino de metais está muito concentrado na China".

O gigante asiático garante "cerca de 70% da produção de terras-raras", afirmam Emmanuel Hache, pesquisador especializado em matérias-primas, e Benjamin Louvet, gestor de ativos, em seu recente trabalho "Métaux, le nouvel or noir" ("Metais, o novo ouro negro", em tradução livre).

"Somente no segmento das baterias, a China refina em torno de 67% do cobalto; 62%, do lítio; 60%, do manganês; e 32%, do níquel" mundial, explicam Hace e Louvet.

No caso do cobalto, a China produz cerca de 1% do mineral, mas se encarrega de mais de dois terços de seu refino. O mesmo ocorre com o cobre, o qual produz 8%, mas refina 41%.