Rússia aumenta em quase 70% o orçamento de Defesa para 2024

"É evidente que o aumento é necessário, absolutamente necessário, porque estamos em um estado de guerra híbrida", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Eu faço referência à guerra híbrida que está sendo travada contra nós e isto exige gastos elevados", acrescentou.

Desde o início do conflito, em fevereiro do ano passado, a Rússia reforçou sua indústria armamentista e investiu consideravelmente nas Forças Armadas, apesar da inflação e da desvalorização do rublo.

Os gastos em Defesa serão quase três vezes superiores aos reservados para Educação, Meio Ambiente e Saúde somados em 2024, segundo os cálculos da AFP com base nos dados divulgados.

"O foco da política econômica é passar de uma agenda anticrise para a promoção do desenvolvimento das metas nacionais", explica o Ministério das Finanças no documento.

Isto inclui "reforçar a capacidade de defesa do país e integrar" as quatro regiões ucranianas com anexações reivindicadas por Moscou no ano passado (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia), segundo o documento.