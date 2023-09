Seis corpos encontrados no norte do México são de jovens sequestrados

"Nesta guerra de cartéis [...] há um fenômeno de recrutamento forçado de jovens para que sejam incorporados às fileiras dos traficantes", comentou à AFP David Saucedo, especialista em segurança.

Neste estado foram registrados 721 homicídios este ano, enquanto 3.649 pessoas estão desaparecidas, a grande maioria homens com entre 15 e 30 anos.

Além disso, duas de suas principais cidades, a capital Zacatecas e Fresnillo, estão entre os municípios onde a população se sente mais insegura, segundo levantamentos oficiais.

O episódio de Zacatecas se insere em uma onda de violência que assolou várias regiões do país. Na quarta-feira, bandidos armados bloquearam várias estradas do estado de Nuevo León, na fronteira com os Estados Unidos, e incendiaram veículos. Um dia antes, pelo menos sete corpos esquartejados apareceram em diferentes pontos de Monterrey (norte), capital estadual e a cidade mais industrializada do México.

Além disso, no fim de semana passado, em Chiapas (sul), ocorreu um desfile inédito de integrantes fortemente armados do Cartel de Sinaloa, que disputa com o Cartel Jalisco Nova Geração o controle de localidades fronteiriças com a Guatemala.

O México soma mais de 420.000 mortos e cerca de 100.000 desaparecidos, a maioria atribuídos a organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar antidrogas, em dezembro de 2006.