Sem partidos e com monarca absolutista, Essuatíni realiza eleições

Em Essuatíni, um país encravado entre a África do Sul e Moçambique e antes conhecido como Suazilândia, o rei Mswati III, no poder desde 1986, nomeia o primeiro-ministro, o governo e os juízes, e dá seu aval às leis aprovadas no Parlamento.

Os partidos políticos estão proibidos há meio século. Os 59 deputados a serem eleitos nesta sexta-feira apresentam-se de forma independente, e os candidatos foram selecionados pelos líderes tribais próximos ao monarca.

Em um país com 1,2 milhão de habitantes, dos quais mais de 60% vivem na pobreza, as infraestruturas são mínimas e a miséria está onipresente nas regiões mais remotas.

"Necessitamos de estradas, nossas ruas estão sujas, e precisamos que venham recolher o lixo", disse à AFP Busisiwe Matsebula, uma mulher de 75 anos, enquanto esperava para votar na capital Mebabane.

"Nossos filhos estão em casa, porque não há trabalho; não tem sentido", comentou Phinah Nxumalo, uma mulher de 58 anos que vende espinafres e milhos em Manzini, a capital econômica do reino.

Nos últimos anos, o país viveu protestos pró-democracia, reprimidos em 2021 pela polícia e pelo Exército com um balanço de aproximadamente 40 mortos. À época, grande parte da oposição pediu boicote às eleições.