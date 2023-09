Soldado americano Travis King retornou aos EUA

No mês passado, Pyongyang confirmou que o militar estava detido e afirmou que King desertou para a Coreia do Norte para escapar dos "maus-tratos e da discriminação racial no Exército americano".

Porém, após concluir uma investigação, a Coreia do Norte "decidiu expulsar Travis King", segundo a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.

