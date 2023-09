Sul da Europa exige mais esforços da UE diante de nova onda migratória

Lutar contra a imigração ilegal exige "uma resposta europeia sustentada e global", defenderam os participantes.

A chegada de milhares de migrantes à ilha italiana de Lampedusa nas últimas semanas aumentou as tensões dentro do bloco. Esta região costeira, que tem apenas 20 km², está situada perto do norte da África.

Até o momento, o número de migrantes que chegou à Itália superou os 133.000, quase o dobro do mesmo período no ano anterior, segundo Roma.

Além disso, cerca de 11.600 "menores desacompanhados" chegaram a este país entre janeiro e meados de setembro por esta perigosa rota, cerca de 60% a mais comparado ao mesmo intervalo em 2022, informou à AFP a agência da ONU para a Infância (Unicef).

A travessia, organizada por traficantes de pessoas em embarcações sobrecarregadas, coleciona tragédias. Entre junho e agosto, pelo menos 990 migrantes morreram ou desapareceram enquanto atravessavam o Mediterrâneo central, frente aos 334 no mesmo período em 2022, segundo a Unicef.

Este incessante afluxo contraiu as relações entre os países que servem de porta de entrada na Europa e seus parceiros.