TSE mantém inelegibilidade de Bolsonaro

Os juízes tiveram de sexta-feira até hoje para apresentar sua decisão no plenário virtual, sem debaterem presencialmente. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por "abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação", por ter questionado a confiabilidade do sistema de urnas eletrônicas com informações "falsas" durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022, três meses antes da eleições presidenciais.

Na decisão de junho, o TSE havia alcançado uma maioria de cinco votos a dois contra Bolsonaro, que enfrenta outros 15 processos administrativos no tribunal eleitoral e é alvo de cinco investigações no STF, com possíveis penas de prisão.

Em outro caso, a Justiça eleitoral ordenou hoje que Bolsonaro pague uma multa de 10 mil reais por impulsionar propaganda contra Lula durante a campanha.

