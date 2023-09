Universitária que incendiou clínica de aborto é condenada à prisão nos EUA

Uma universitária que incendiou um edifício que serviria como única clínica de aborto do estado americano de Wyoming foi condenada nesta quinta-feira (28) a cinco anos de prisão, informou a imprensa.

Lorna Roxanne Green, 22, admitiu ter invadido em maio o centro Wellspring Health Access, na cidade de Casper, e encharcado o mesmo com gasolina, a semanas da inauguração do local. Ela disse à polícia que "não era a favor do aborto e que tinha pesadelos que atribuía à ansiedade que lhe causava a abertura da clínica, motivo pelo qual decidiu incendiar o prédio", destacam documentos da Justiça citados pelo veículo local Oil City News.

Lorna poderia ter pego até 20 anos de prisão por incêndio criminoso, mas, depois de se declarar culpada, a corte a condenou a 5 anos e ao pagamento de US$ 273 mil (R$ 1,4 milhão), informou o veículo.