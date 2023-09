Adolescente apreendido após cortar emblemática árvore no Reino Unido é liberado

Em 2016, foi eleita "árvore do ano", e apareceu no cinema no filme "Robin Hood" de Kevin Costner, em 1991.

Na manhã de quinta-feira, pedestres encontraram a árvore, uma das mais fotografadas do país, cortada no toco, aparentemente com uma motosserra.

Ao investigar este "ato de vandalismo deliberado", a polícia de Northumbria apreendeu o jovem de 16 anos, suspeito de "degradações".

Foi colocado em liberdade "à espera de novas investigações", declarou a polícia nesta sexta-feira.

Andrew Poad, um dos líderes do National Trust, que administra sítios do patrimônio no Reino Unido, assegurou à BBC que a árvore está "sadia" e que é possível que volte a crescer.

