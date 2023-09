Alberto Núñez Feijóo, uma aposta frustrada da direita espanhola

Seus primeiros passos na política foram dados em 1991, no governo regional da Galícia, junto com um futuro ministro da Saúde que o levou com ele para Madri, em 1996. Na capital, dirigiu diversas instituições públicas antes de retornar para a Galícia, em 2003, como diretor regional de Obras Públicas. Três anos depois, assumiu a presidência do PP regional.

Quando assumiu as rédeas do PP, em abril de 2022, Feijóo foi saudado como um político pragmático e previsível. Até então, era presidente da Galícia há 13 anos, sempre com maioria absoluta no Parlamento regional.

"É um moderado" que "mostra (...) o quão previsível é, ou seja, se vende para o eleitorado como um político de confiança", disse Fran Balado, jornalista galego e autor da biografia "El viaje de Feijóo", lançada em 2021.

Com um estilo que a revista feminina ''Yo Dona", do jornal "El Mundo", descreveu como "bastante austero", Feijóo é muito discreto em relação à sua vida privada. Isso não o impediu de confessar à "Yo Dona" que estava muito feliz por ter sido pai aos 55 anos, "aos 45 do segundo tempo". Às vezes pode ser visto pelas ruas de Madri com sua companheira, Eva Cárdenas, seu filho, Alberto, e sua cadela, Cata.

