Alemanha sob pressão diante de novo fluxo de refugiados

Olaf Jansen, 63 anos, diretor do centro desde 2018, afirma que a situação é comparável à registrada no verão (hemisfério norte) de 2015, quando a então chefe de Governo Angela Merkel abriu as fronteiras da Alemanha para mais de um milhão de refugiados, a maioria sírios.

"Se somarmos os demandantes de asilo aos ucranianos (isentos de apresentar o pedido na Alemanha), chegamos a uma situação similar", declarou à AFP.

- Duas rotas -

No início da semana, o ministro do Interior de Brandeburgo, região em que fica Eisenhüttenstadt, citou uma "explosão do número de entradas ilegais pela fronteira Alemanha-Polônia".

O número nunca foi tão elevado, "nem durante o período 2015-2016", disse Michael Stübgen.