Ancelotti se diz 'preocupado' com 'caso Negreira'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitiu nesta sexta-feira (30) que está preocupado com o 'caso Negreira', no qual a Justiça da Espanha investiga supostos pagamentos do Barcelona a empresas do ex-número dois da arbitragem do país.

"Estou preocupado, como todo o mundo do futebol", disse Ancelotti em entrevista coletiva anterior ao jogo de sábado contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol.

Na quinta-feira, o tribunal de instrução 1 de Barcelona ordenou uma operação de busca nos escritórios do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), ao mesmo tempo em que acusa o 'Barça' e vários de seus ex-dirigentes, incluindo os ex-presidentes Sandro Rosell e Josep María Bartomeu, de um suposto crime de suborno.