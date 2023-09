Após fracasso de Feijóo, Sánchez inicia corrida contra o tempo por novo mandato

- Referendo -

Mas nos últimos dias, o Junts e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), o outro grande partido separatista, aumentaram ainda mais a lista de exigências e pedem negociações para a convocação de um referendo de autodeterminação.

Em uma resolução aprovada no Parlamento regional catalão, os dois partidos pedem aos partidos catalães com representação no Parlamento espanhol que "não apoiem a posse de um futuro governo espanhol que não se comprometa a trabalhar para criar as condições para a realização do referendo".

Com Carles Puigdemont à frente, o governo regional catalão organizou um referendo de autodeterminação em 1º de outubro de 2017, apesar da proibição da justiça. Após a votação, ocorreu uma declaração unilateral de independência, que provocou a pior crise política na Espanha em décadas.

O governo central, então comandado pelo PP, destituiu o governo regional e suspendeu a autonomia da Catalunha, que tem 7,8 milhões de habitantes. Os líderes independentistas fugiram para o exterior, como Puigdemont, ou foram detidos.

Embora pareçam dispostos a encontrar uma fórmula para a anistia, apesar da discordância de alguns dirigentes do partido e de parte do seu eleitorado, os socialistas garantem que a organização de um referendo é uma linha vermelha.