Atentado em celebração de aniversário de Maomé deixa 25 mortos no Paquistão

"Uma procissão partiu com centenas de pessoas da mesquita de de Medina e, ao chegar à rodovia de Al Falah, foi alvo de um homem-bomba", afirmou Abdul Razzaq Sasoli, funcionário do governo do distrito de Mastung.

Todos os anos, mesquitas e edifícios governamentais são decorados com luzes e procissões são organizadas para marcar a data do nascimento do principal profeta do islã.

Na mesma ocasião, em 2006, um homem-bomba matou pelo menos 50 pessoas na cidade de Karachi, durante uma procissão de muçulmanos sunitas.