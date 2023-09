Atleta afegã defende mulheres de seu país nos Jogos Asiáticos

Desde o retorno ao poder dos talibãs, uma semana depois do encerramento dos Jogos de Tóquio, a prática de esportes pelas mulheres foi vetada dentro do país.

Em Hangzhou, Yousofi, que compete com um lenço preto na cabeça e uma camisa rosa, participa da prova dos 100 metros rasos. Terminou em último em sua série nesta sexta-feira, com um tempo de 13s32, quase dois segundos atrás da vencedora da prova. Mas sua simples presença, segundo ela mesma disse, supera qualquer questão esportiva: "Estou aqui para representar as mulheres afegãs, que não têm acesso à educação e ao esporte".

Perguntada sobre se tinha uma mensagem para elas, a velocista respondeu: "Elas devem trabalhar por elas mesmas. Precisam ler livros".

