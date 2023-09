Atletas russos e bielorrussos poderão participar das Paralimpíadas de Paris 2024 sob bandeira neutra

A instância com sede em Lausana, entretanto, não havia tomado uma decisão para os Jogos Paralímpicos de 2024, adiando sua decisão para um "momento apropriado".

Reunidos em uma Assembleia Geral nesta sexta-feira, os membros do IPC votaram, primeiramente, pela suspensão total do Comitê Paralímpico russo, o que foi corroborado por praticamente todos os membros dos Comitês Nacionais Paralímpicos europeus. No entanto, a decisão foi rejeitada por 74 votos a favor, 65 contra e 13 abstenções.

Já a segunda votação, sobre a suspensão parcial desta instância russa, foi adotada por 90 votos a favor, 56 contra e 6 abstenções.

"Devido à suspensão parcial, o NPC Rússia perde todos os seus direitos como membro do IPC. De toda forma, seus atletas são elegíveis para participar individualmente e sob forma neutra nos Jogos Paralímpicos de Paris", comunicou o IPC.

- Olhos em Kiev -

A suspensão parcial da Rússia pelo IPC terá duração de dois anos, decisão que está "sujeita à revisão na próxima Assembleia Geral Ordinária" em 2024.