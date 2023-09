Casa Branca insta Sérvia a 'retirar' tropas da fronteira com Kosovo; Otan envia militares

Um policial albanês-kosovar foi morto no domingo em uma emboscada no norte do Kosovo, onde os sérvios são maioria em várias cidades. Houve um tiroteio entre as forças especiais da polícia kosovar e um comando sérvio fortemente armado, em uma das escaladas mais graves produzidas no Kosovo nos últimos anos.

A Sérvia se nega a reconhecer a independência que sua antiga província do sul, de maioria albanesa, proclamou em 2008, uma década depois de uma guerra mortal entre as guerrilhas independentistas kosovares e as forças sérvias.

