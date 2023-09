Chanceler diz aos EUA que México faz o que pode contra o fentanil

O tráfico de fentanil, opioide que matou dezenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos em 2022, prejudica as relações bilaterais. "Temos instruções do presidente para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para controlar o tráfico de drogas sintéticas e a rede de fornecimento desde a sua origem", ou seja, desde as substâncias necessárias para a sua produção, procedentes, principalmente, da China, ressaltou Alicia Bárcena.

Os republicanos acusam o México de não fazer o suficiente contra essa droga, fabricada pelos cartéis mexicanos, segundo Washington. Alguns deles, como o ex-presidente Donald Trump, pedem que os cartéis sejam declarados organizações terroristas, para que possam ser combatidos inclusive em território mexicano.

Outro tema espinhoso é o aumento do número de imigrantes que chegam à fronteira americana sem a documentação necessária para entrar. Os dois vizinhos tentam se coordenar para gerenciar a imigração com acordos, incluindo a expulsão daqueles que não cumprem os requisitos para permanecer.

Alicia Bárcena prefere o termo "retornos assistidos", assinalou em entrevista coletiva. O México realiza "retornos assistidos para Guatemala, Honduras e El Salvador", e estuda a possibilidade de incluir Equador, Venezuela e Colômbia, indicou.

O diálogo de hoje concentrou-se na cooperação econômica e discutiu-se como fortalecer a infraestrutura na fronteira, ao longo da qual existem 60 portos de entrada, para que, segundo Alicia, 100% "da carga que cruza seja automatizada".

Em meio a uma guerra tecnológica com a China, Washington não quis deixar passar a oportunidade de estreitar laços com o vizinho no setor de semicondutores, essenciais para numerosos dispositivos eletrônicos, como smartphones, veículos elétricos e armas.