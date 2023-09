Colômbia apresenta política antidrogas à UE e pede maior cooperação

O ministro da Defesa Nacional da Colômbia, Iván Velásquez, apresentou, nesta sexta-feira (29), à União Europeia (UE) a nova política antidrogas de seu país, focada nos "donos do negócio", e pediu o aumento da cooperação regional.

"Dirigimos nossa atividade contra os donos do negócio, contra os narcotraficantes", e não contra os pequenos agricultores, produtores de coca, disse o ministro colombiano, que se encontrou hoje em Bruxelas com a comissária europeia de Assuntos Internos, Ylva Johansson, para discutir a cooperação no enfrentamento do narcotráfico.

Na opinião de Velásquez, os interlocutores da UE entenderam que os pequenos produtores de folhas de coca devem ser vistos "como vítimas, devido às suas condições de existência. Com isso, estamos tirando uma base das organizações criminosas, porque se um agricultor pode obter sua renda de uma atividade lícita, ele irá preferi-la a uma atividade ilícita".