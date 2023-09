Com o aumento da temperatura, frutas tropicais ocupam plantações da Sicília

Atualmente a aposta é promissora, com pelo menos 43 agricultores e centenas de hectares reservados para as frutas tropicais. Foi criado um site de vendas para o consumidor (www.siciliaavocado.it), e as frutas "Made in Etna" estão disponíveis para a Itália e toda a Europa.

Durante o mês de setembro ainda muito quente, a colheita de mangas está a todo vapor. Logo depois será a vez dos abacates e das goiabas, depois dos maracujás e das bananas.

A causa deste florescimento inesperado está relacionada com o aumento preocupante das temperaturas na Itália.

Os últimos quatro anos foram os mais quentes já registrados em 200 anos na península. Segundo o Conselho Nacional de Pesquisas (CNR), os primeiros sete meses de 2023 devem apresentar índices maiores, com temperatura média de 0,67 grau maior em relação à média recode.

Carla Cassaniti é de Fiumefreddo di Sicilia, ao pé do Etna. A agrônoma trabalhou em Milão, no norte da Itália, mas largou tudo há 10 anos e voltou para sua terra natal - uma paisagem que mais se parece com o Brasil ou a Índia do que a Europa.

"Por serem frutas nativas de áreas tropicais, precisam de água no início do cultivo, mas depois, quando as árvores já cresceram, resistem à seca", destacou Cassaniti.