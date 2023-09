Desemprego no Brasil cai a 7,8% no período de junho a agosto

O índice de desemprego no Brasil ficou em 7,8% no trimestre entre junho e agosto, o nível mais baixo desde o período entre dezembro de 2014 e fevereiro do ano seguinte, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (29).

O desemprego caiu 0,5 ponto percentual em relação ao período entre março e maio, quando se situava em 8,3% da população economicamente ativa.

No total, 8,4 milhões de pessoas estão desempregadas no país, uma redução de 5,9% em relação ao trimestre móvel anterior e 13,2% menos que há um ano. Ainda assim, foi o menor contingente desde o trimestre móvel que terminou em junho de 2015 (8,5 milhões de pessoas), indicou o IBGE.