Estádio Olímpico de Atenas é fechado por problemas estruturais

O estádio Olímpico de Atenas, maior infraestrutura esportiva da Grécia, foi fechado por questões de segurança devido a problemas em sua cobertura de vidro e metal, informaram os administradores do local nesta sexta-feira (29).

O teto do estádio, assim como o do velódromo adjacente, "não respeita os níveis regulamentares autorizados em matéria de adequação estática", declarou o Centro Esportivo Olímpico de Atenas (OAKA) em um comunicado.

Em consequência, "todas as atividades esportivas e culturais praticadas no estádio e no velódromo estão suspensas a partir de hoje", acrescentou o OAKA, que explicou que vai realizar uma segunda vistoria para confirmar as conclusões da primeira.