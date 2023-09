Grande parte da Europa vive um verão sem fim

O mês, que começou com uma onda de calor tardia, ficará "entre 3,5º e 3,6º C" acima do normal, "com uma temperatura média de aproximadamente 21,5º C", disse Berna.

O aquecimento global causou um aumento da temperatura mais forte na Europa do que em nível global. Os especialistas estimam que o clima global já está 1,2º C mais quente do que antes da era industrial, um aumento que chega a 1,8º C na França.

