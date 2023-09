Homem é baleado em protesto contra estátua de colonizador espanhol nos EUA

Um homem foi baleado na quinta-feira (29) no estado do Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, durante uma manifestação contra a instalação de uma estátua de um conquistador espanhol, informaram autoridades e manifestantes.

"Manifestantes e opositores se reuniram em uma manifestação (...) em resposta ao projeto do condado de instalar uma estátua de Juan de Onate", segundo um comunicado da cidade de Española, no norte do Novo México.

Juan de Onate, o primeiro governador do estado no período colonial, é uma figura controversa nos EUA por seu papel no massacre de ameríndios em 1599.